Се Шувэй: на удары Радваньской тяжело отвечать, нужна постоянная концентрация

Се Шувэй из Китайского Тайбэя поделилась эмоциями после победы над полькой Агнешкой Радваньской в третьем круге Australian Open со счётом 6:2, 7:5.



«Потрясающе снова выйти в четвёртый круг. В прошлом году я травмировала голеностоп и старалась работать усерднее, чем до того. Я много трудилась над физической подготовкой и преуспела в этом. Думаю, в этом сезоне буду тренироваться не меньше.



Все говорят, что у меня и Радваньской очень похожая игра. Наши стили действительно схожи. Я пыталась приготовить план А, план В — но на корте нельзя всё время думать о планах. Я просто фокусировалась на каждом розыгрыше, старалась сильнее бить по мячу. Её удары отличаются от ударов других теннисисток. Она много меняет ритм — то режет, то бьёт быстрее, то медленнее. Тяжело справляться с этим, особенно если чуть-чуть потерять концентрацию. Конечно, я была очень рада, когда победила», — приводит слова Шувэй официальный сайт WTA.