Федерер: постарался ободрить Зверева, чтобы он излишне не давил на себя

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о разговоре в раздевалке с немцемАлександром Зверевым, который в пяти сетах уступил южнокорейцу Чхун Хёну, потерпев очередное поражение на ранней стадии турнира «Большого шлема».



«Он ещё очень молод и пока не смог совершить прорыв на турнире «Большого шлема». Иногда нужно сделать шаг назад, посмотреть на всё с позитивной стороны, дать себе время. Может быть, немного опустить планку. Допустим, сначала нацелиться на четвертьфинал или полуфинал, а не на победу в Мельбурне или Нью-Йорке. Я знаю, что все ждут от него прорыва, но этого нелегко добиться, когда ни разу не поднимался так высоко. Помню, как сам не мог пройти дальше четвертьфинала на «Шлеме» и сделал это только в 2003-м, в 22 года. До того я проигрывал либо в четвертьфинале, либо в первом круге.



Это я и сказал Саше. Ему нужно быть терпеливее, не давить на себя сверх меры, учиться на ошибках. Что случилось, то случилось. Он провёл хорошую подготовку в межсезонье, упорно тренировался, всё делал правильно. Может быть, на «Шлеме» это пока не помогло, но не нужно рыть себе яму. Журналисты и так создают достаточно давления на него, ему не надо давить на себя ещё сильнее. Я постарался подбодрить его, и, надеюсь, это помогло ему отойти от поражения на пару часов быстрее. Конечно, ему обидно, и он выглядел убитым, когда я его увидел. Я просто похлопал его по плечу и попытался приободрить», — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.