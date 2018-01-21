Суарес-Наварро обыграла Контавейт и вышла в четвертьфинал Australian Open

Теннисистка из Испании Карла Суарес-Наварро стала первой четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Австралии, в трёх сетах справившись с соперницей из Эстонии Аннет Контавейт. Матч продолжался 2 часа 20 минут. Испанка отыгралась с 1:4 и двойного брейка во втором сете, а в третьей партии она отыграла подачу на матч, результат игры — 4:6, 6:4, 8:6.

В активе Суарес-Наварро 2 эйса, 5 реализованных брейк-пойнта из 16 и 1 двойная ошибка. Контавейт 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале турнире испанская спортсменка встретится с победительницей пары Магдалена Рыбарикова — Каролина Возняцки.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию событий седьмого игрового дня на Открытом чемпионате Австралии.