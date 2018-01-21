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Возняцки вышла в 1/4 финала Australian Open, отдав Рыбариковой лишь три гейма

Теннис

Теннисистка из Дании Каролина Возняцки стала второй четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Австралии, в двух сетах сломив сопротивление соперницы из Словакии Магдалены Рыбариковой и отдав лишь три гейма — 6:3, 6:0.

Матч четвёртого круга продолжался 1 час 4 минуты. Возняцки дважды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. У Рыбариковой 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии Возняцки пробилась впервые с 2012 года. За выход в полуфинал турнира датчанка поспорит с испанкой Карлой Суарес-Наварро.

Australian Open (ж) 2018. 4-й круг
21 января 2018 года, воскресенье. 05:55 МСК
Магдалена
Рыбарикова
Каролина
Возняцки
3:6 0:6
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