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Чилич взял верх над Карреньо-Бустой и вышел в четвертьфинал Australian Open

Теннис

Хорватский теннисист Марин Чилич пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, в напряжённом противостоянии одержав победу над соперником из Испании Пабло Карреньо-Бустой. Хорват пробился в эту стадию турнира впервые с 2011 года. Встреча продолжалась 3 часа 31 минуту и завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:0), 7:6 (7:3).

В четвертьфинале турнира Чилич встретится с победителем пары Рафаэль Надаль — Диего Шварцман.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию событий седьмого игрового дня на Открытом чемпионате Австралии.

Australian Open (м) 2018. 4-й круг
21 января 2018 года, воскресенье. 04:40 МСК
Пабло
Карреньо-Буста
Марин
Чилич
7:6 3:6 6:7 6:7
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