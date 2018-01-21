Чилич взял верх над Карреньо-Бустой и вышел в четвертьфинал Australian Open

Хорватский теннисист Марин Чилич пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, в напряжённом противостоянии одержав победу над соперником из Испании Пабло Карреньо-Бустой. Хорват пробился в эту стадию турнира впервые с 2011 года. Встреча продолжалась 3 часа 31 минуту и завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:0), 7:6 (7:3).



В четвертьфинале турнира Чилич встретится с победителем пары Рафаэль Надаль — Диего Шварцман.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию событий седьмого игрового дня на Открытом чемпионате Австралии.