Скатов и Захаров с побед стартовали на юниорском Открытом чемпионате Австралии

Лидер посева юниорского Australian Open россиянин Тимофей Скатов (1) начал выступление с победы над Йе Кон Мо со счётом 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте всего 57 минут. Тимофей исполнил три эйса, обошёлся без двойных ошибок, реализовал четыре брейк-пойнта из шести и не проиграл ни гейма на своей подаче. Следующим соперником Скатова станет австралиец Стефан Строх.

Также с победы стартовал Алексей Захаров (12). Россиянин обыграл швейцарца Дамьена Венгера со счётом 7:5, 4:6, 6:0. Во втором круге он сыграет с доминиканцем Ником Хардтом.