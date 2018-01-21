Шарапова, Свитолина и Касаткина рассказали, какие книги и сериалы предпочитают

Россиянки Мария Шарапова, Дарья Касаткина и Елена Веснина, а также украинка Элина Свитолина и латвийка Елена Остапенко рассказали, какие книги и сериалы предпочитают.

«Я писала свою книгу „Неудержимая“ полтора года, поэтому, конечно, буду её рекомендовать. Сейчас я читаю книгу «Rising Strong» («Стать сильнее» Брене Брауна, — прим. «Чемпионат»). Смотрю сериал «Stranger Things»(«Странные дела»). Посмотрела первый сезон, потом у меня был перерыв, а сейчас надо смотреть второй", — сказала Шарапова.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».