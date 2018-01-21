25 эйсов помогли Эдмунду впервые в карьере выйти в 1/4 финала ТБШ

Британец Кайл Эдмунд в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии переиграл итальянца Андреаса Сеппи со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 57 минут. 23-летний уроженец Йоханнесбурга, занимающий 49-е место в рейтинге АТР, 25 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки, реализовал пять брейк-пойнтов из 15, проиграл один гейм на своей подаче и активно выиграл 63 розыгрыша. Сеппи заработал 42 виннера.

В первом в карьере четвертьфинале соревнований Grand Slam Эдмунд сыграет либо с болгарином Григором Димитровым (3), либо с австралийцем Ником Кирьосом (17).