Суарес-Наварро: думаю, опыт помог мне победить Контавейт, но я тоже нервничала

Испанка Карла-Суарес Наварро, переигравшая в четвёртом круге Australian Open эстонку Анетт Контавейт со счётом 4:6, 6:4, 8:6, прокомментировала трудную победу.

«Матч получился очень трудным и равным, она играла очень хорошо. Мне было тяжело победить, но, думаю, мне помог опыт. Не знаю, сколько раз она играла на таких больших кортах на столь серьёзных стадиях крупных турниров. Но при этом я сама тоже нервничала. Всегда здорово играть в четвертьфинале, я очень рада. Счастлива вновь дойти до четвертьфинала спустя два года.

Что касается матча с Возняцки, то мы много раз играли с ней и отлично знаем друг друга. Нас ждёт трудный поединок, Каролина сражается за каждый матч и никогда не сдаётся, но в то же время может действовать очень агрессивно. У неё большой опыт подобных встреч, поэтому я должна быть готова ко всему и сосредоточена на 100 %", — приводит слова Суарес-Наварро официальный сайт турнира.