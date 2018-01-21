Макарова и Веснина продемонстрировали отличное взаимопонимание

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина во время Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне сыграли в игру «Скажи иначе». Теннисистки объяснили друг другу слова и имена известных людей и продемонстрировали отличное взаимопонимание.

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В одиночном разряде Макарова проиграла в первом круге, а Веснина — во втором. В женском парном разряде Елена и Екатерина, посеянные вторыми, уже дошли до третьего круга. Макарова в паре с бразильцем Бруно Суаресом вышли во второй круг в миксте.