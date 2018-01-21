Надаль: лучше выигрывать за 2 часа, чем за 4, но это был хороший тест

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над аргентинцем Диего-Себастьяном Шварцманом в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Матч был сложным, но вы и не можете ожидать лёгких поединков, когда играете на второй недели крупного турнира с сильными соперником. Я упустил множество шансов во втором сете. Диего играл очень хорошо, а я действовал не так агрессивно, как в предыдущих матчах. Кроме того, были трудные условия, очень влажно. Было много трудностей, но я рад, что справился и прошёл дальше. Всегда лучше выигрывать за два часа, чем за четыре, но это был хороший тест для меня.

В третьем сете я собрался и стал подавать гораздо лучше. Не очень хорошо, когда ты в течение полутора партий не выигрываешь лёгких очков на подаче. Диего этим воспользовался и создал немало проблем. Прогресс в этом аспекте после второго сета помог мне победить», — приводит слова Надаля официальный сайт турнира.