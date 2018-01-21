Шварцман: Надаль показал, почему является одним из лучших в истории

Аргентинец Диего Шварцман, уступивший в четвёртом круге Australian Open испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 3:6, 3:6, прокомментировал постигшую его неудачу.

«Чувствую себя прекрасно. Думаю, я отлично поработал на корте. У меня было много шансов, много брейк-пойнтов в начале каждого сета, но я не пользовался своими возможностями. В эти моменты Рафа играл очень точно и очень агрессивно. Наверное, поэтому он и является одним из величайших теннисистов в истории. После второго сета он прибавил, начал выигрывать много очков на подаче. В четвёртом сете я старался выдерживать тактику, но уже подустал», — приводит слова Шварцмана официальный сайт турнира.