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Димитров обыграл Кирьоса и вышел в четвертьфинал Australian Open

Теннис

Болгарин Григор Димитров (3) в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии переиграл местного теннисиста Ника Кирьоса (17) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4). Продолжительность поединка составила 3 часа 26 минут. 26-летний уроженец Хасково, занимающий третье место в рейтинге АТР, исполнил 16 эйсов, допустил 7 двойных ошибок, реализовал 2 брейк-пойнта из 9 и проиграл 3 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале Димитров сыграет с британцем Кайлом Эдмундом.

Australian Open (м) 2018. 4-й круг
21 января 2018 года, воскресенье. 12:05 МСК
Григор
Димитров
Ник
Кирьос
7:6 7:6 4:6 7:6

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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