Димитров обыграл Кирьоса и вышел в четвертьфинал Australian Open

Болгарин Григор Димитров (3) в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии переиграл местного теннисиста Ника Кирьоса (17) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4). Продолжительность поединка составила 3 часа 26 минут. 26-летний уроженец Хасково, занимающий третье место в рейтинге АТР, исполнил 16 эйсов, допустил 7 двойных ошибок, реализовал 2 брейк-пойнта из 9 и проиграл 3 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале Димитров сыграет с британцем Кайлом Эдмундом.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.