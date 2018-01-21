Свитолина отдала 3 гейма Аллертовой на пути в 1/4 финала Australian Open

Украинка Элина Свитолина (4) в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии разгромила чешку Денису Аллертову (Q) со счётом 6:3, 6:0. Встреча продолжалась всего 57 минут. 23-летняя уроженка Одессы, занимающая четвёртое место в рейтинге WТА, 7 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 и проиграла 1 гейм на своей подаче.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс, переигравшей ранее хорватку Петру Мартич.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.