Тюрнев завоевал титул на турнире ITF на Мальорке

20-летний россиянин Евгений Тюрнев (5) стал победителем турнира серии ITF на Мальорке (Испания). В финале грунтовых соревнований он уверенно победил местного теннисиста Даниэля Муньоса-де ла Наву (1) — 6:4, 6:0.



По ходу турнира Тюрнев обыграл также шведа Патрика Брюдольфа, испанцев Серхио Мартос-Гомеса, Бернабе Сапата-Миральеса (2) и Даниэля Химено-Травера (3). Во всех матчах Евгений не уступил ни одной партии.



Благодаря этому титулу Тюрнев поднимется на 53 строчки и вернётся в топ-400, на 397-е место. Отметим, что на следующей неделе он заявлен ещё на один турнир под эгидой ITF на Мальорке.