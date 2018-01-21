Димитров: понял, что могу выходить на более высокий уровень, когда необходимо

Болгарин Григор Димитров прокомментировал свою победу над австралийцем Ником Кирьосом в четвёртом круге Australian Open — 2018 со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4).



«Атмосфера была отличной, как и ожидалось. Мой соперник играл дома, на подобных матчах всегда так. Погодные условия тоже были хорошими. Никакого ветра, никакой жары, но и не холодно. Всё для отличного теннисного матча.



Что нового я узнал про себя после этого матча? Неплохой вопрос. Я понял, что могу выходить на более высокий уровень, когда это действительно необходимо. В начале турнира у меня были проблемы, но в важные моменты мне удавалось прибавлять. Сегодня же я в целом играл гораздо лучше — подавал, принимал, бил по мячу — и ещё добавлял, когда было нужно.



Что я могу сказать о своём следующем сопернике? Раз он прошёл так далеко, мне нужно быть готовым к тяжёлому матчу. Нельзя недооценивать его или что-то в таком духе. Надо выйти и показать свой теннис. В любом случае я стараюсь фокусироваться на себе, на своей игре, не думая о том, кто находится по другую сторону сетки», — приводит слова Димитрова официальный сайт турнира.



В четвертьфинале Григор сыграет с британцем Кайлом Эдмундом.