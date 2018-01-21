Кирьос: если Димитров найдёт свою лучшую игру, то может победить на этом турнире

Австралиец Ник Кирьос оценил свою игру с болгарином Григором Димитровым в четвёртом раунде Australian Open — 2018 и пожелал ему удачи на турнире.



«Матч был тяжёлым, и, конечно, я ожидал этого. Он сыграл здорово. Думаю, он ещё не в лучшей форме, но всё равно побеждает, идёт вперёд по сетке — это немного пугает. Если он найдёт свою лучшую игру и зарядится уверенностью в себе, у него будет реальный шанс выиграть турнир.



Сегодня всё решало несколько розыгрышей. Меня не уничтожили на корте, ничего такого. У меня было много шансов, но я упустил почти все. Конечно, это обидно, но ничего не поделаешь. Джон Макинрой сказал, что я раньше никогда так не боролся по ходу матча? Не могу с ним спорить.



Что я сказал Григору у сетки? Чтобы он верил в себя. Мне кажется, иногда ему этого не хватает. Но он отличный теннисист, и он может выигрывать «Шлемы». Надеюсь, ему удастся пройти весь путь до конца», — цитирует Кирьоса официальный сайт турнира.