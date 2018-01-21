Победы Возняцки, Свитолиной, Мертенс — в обзоре 4-го круга Australian Open

Испанка Карла Суарес-Наварро пробилась в четвертьфинал Australian Open — 2018, повторив свой лучший результат на турнирах «Большого шлема» и конкретно на этом соревновании в том числе. Карла победила эстонку Анетт Контавейт (32) со счётом 4:6, 6:4, 8:6, отыгравшись с 1:4 во второй партии и с подачи соперницы на матч в решающем сете.

В четвертьфинале Суарес-Наварро встретится с датчанкой Каролиной Возняцки (2). Экс первая ракетка мира отдала всего три гейма словачке Магдалене Рыбариковой (19) — 6:3, 6:0.

Бельгийка Элисе Мертенс в своём матче 1/8 финала одержала победу над хорваткой Петрой Мартич — 7:6 (7:5), 7:5.

Соперницей Мертенс по четвертьфиналу стала украинка Элина Свитолина (4). Она выиграла у чешки Денисы Аллертовой с точно таким же счётом, как Возняцки у Рыбариковой.

Видеообзоры этих матчей четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии доступны на «Чемпионате».