Свитолина: верю, что смогу подняться на вершину, но для этого нужно рвать жилы

Украинка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над чешкой Денисой Аллертовой (6:3, 6:0) в четвёртом раунде Australian Open — 2018 и поделилась ожиданиями от матча с бельгийкой Элисе Мертенс, а также мыслями по поводу борьбы за первую строчку.



«Я играла одинаково остро, в высоком темпе на протяжении всего матча. В начале игры она поддерживала такой темп, и я старалась повысить свой уровень, больше вкладываться в удары. Затем мне, наверное, удалось прибавить, потому что она начала допускать ошибки. Думаю, это и стало поворотным моментом. Я была терпеливее и стабильнее.



Что думаю о следующем матче, против Мертенс? Постараюсь сыграть в свой теннис. В целом мне не так важно, кто на другой стороне площадки. У меня есть игровой план, я знаю, что делать на корте, хочу биться до последнего очка. Я знаю, как она играет, чего можно от неё ожидать.



Верю ли я, что в этом году стану первой ракеткой мира? Конечно, я вижу себя на вершине, верю, что смогу подняться туда. Но я знаю, что нужно выходить на корт и рвать жилы, чтобы заслужить первую строчку. Коротких путей нет. Все рвутся наверх, стараются изо всех сил. Нужно выходить на корт, делать свою работу наилучшим образом и не сбавлять обороты», — приводит слова Свитолиной официальный сайт турнира.