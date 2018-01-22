Кирьос: не думаю, что мне нужен тренер. Мне нравится чувство свободы в игре

Австралиец Ник Кирьос, начавший сезон с завоевания титула в Брисбене и дошедший до четвёртого круга на Australian Open, рассказал о своей работе в межсезонье и объяснил, почему не хочет нанимать тренера.



«Я стараюсь прогрессировать. Честно, в прошлом году были моменты, когда я выходил на корт просто потому, что должен был делать это. В межсезонье я не работал ни с кем из тренеров, но старался улучшить два момента, которые, на мой взгляд, больше всего в этом нуждаются: подготовка выходов к сетке вкупе с игрой с лёта и приём с форхенда. Я занимался и один, и с Ллейтоном, Рейди. Думаю, всё прошло неплохо.



Не хочу ли я нанять тренера? Не думаю, что это нужно. Пока я проиграл в этом году только один матч, так что всё идёт неплохо. И мне нравится чувство свободы в игре, я обожаю это ощущение. Делаю всё так, как хочу, на своих условиях. Свобода — это здорово», — приводит слова Кирьоса официальный сайт турнира.