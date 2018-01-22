Димитров: Кирьос — очень талантливый игрок. Возможно, самый талантливый из всех

Болгарин Григор Димитров, победивший австралийца Ника Кирьоса в четвёртом круге Australian Open — 2018 со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4), рассказал о своём отношении к нему.



«Что я и другие теннисисты думаем о Нике? Честно говоря, я не так много времени провожу в раздевалке, чтобы знать общее мнение о нём. Но он умеет «зажигать» на корте, показывать невероятный теннис. Он очень, очень талантливый игрок, возможно, самый талантливый из всех. У него есть великолепно развитое оружие — подача. В целом его игра и результаты в последнее время становятся всё лучше. Он правильнее ведёт себя на корте, по ходу матчей и всё такое.



К тому же он отличный парень, и мне нравится с ним играть. Конечно, иногда противостоять ему тяжело — но матчи с ним замечательны с теннисной точки зрения, а я люблю эту игру. Думаю, мы провели отличный матч, достойный турнира «Большого шлема», — цитирует Димитрова официальный сайт турнира.