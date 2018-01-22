Чилич: в этом году хочу выиграть турнир «Большого шлема» и финишировать в топ-5

Хорват Марин Чилич, который победил испанца Пабло Карреньо-Бусту в четвёртом круге Australian Open — 2018 и теперь встретится с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем, рассказал о своих целях на этот сезон.



«В этом году хочу снова выиграть турнир «Большого шлема». Если получится больше одного — отлично. В рейтинге в прошлом году я был на четвёртой, пятой строчке, а закончил сезон шестым. Вполне мог финишировать и в топ-5. Словом, на этот сезон моя цель — финиш в первой пятёрке. Конечно, это серьёзный вызов, но я каждый год прибавляю, прогрессирую. Я надеюсь преуспеть в достижении этой цели», — приводит слова Чилича официальный сайт турнира.