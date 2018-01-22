Эдмунд: мне нужно верить, что я могу выиграть турнир «Большого шлема»

Британец Кайл Эдмунд, одержавший победу над итальянцем Андреасом Сеппи в четвёртом круге Australian Open — 2018, рассказал о настрое на турнир и о предстоящем матче с болгарином Григором Димитровым.



«Верю ли я, что могу выиграть турнир? В это нужно верить. Каждый раз, выходя на корт, я играю ради победы и верю в неё — поэтому я и вышел в четвертьфинал. Там всё будет точно так же. Я всегда шёл шаг за шагом, матч за матчем — и продолжу делать то же самое.



Что могу сказать о предстоящем матче с Димитровым? В Брисбене мы играли в схожих условиях, и это было недавно. Хороший получился матч. И я, и он играли здорово. Я получил удовольствие от этого турнира. Конечно, я вынес определённые уроки из того матча. Многое я делал хорошо, кое-что мог сделать лучше. Постараюсь исправить те недочёты», — приводит слова Эдмунда официальный сайт турнира.