Текстовая онлайн-трансляция матча Фучович — Федерер в 4-м круге Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер (2) встретится с венгром Мартоном Фучовичем в четвёртом раунде Australian Open — 2018. Матч состоится на Арене Рода Лэйвера третьим запуском, после игры Сэ Шувей с Анжеликой Кербер, и начнётся приблизительно в 7:00 по московскому времени. Раньше теннисисты никогда друг с другом не играли.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В четвертьфинале победитель этого поединка встретится либо с чехом Томашем Бердыхом (19), либо с итальянцем Фабио Фоньини (25).