Потапова получит «уайлд-кард» на турнир в Санкт-Петербурге

Александр Островский, менеджер россиянки Анастасии Потаповой, сообщил, что его подопечная получит «уайлд-кард» на турнир в Санкт-Петербурге, который стартует на следующей неделе.

«Спасибо за вашу поддержку, ребята! В карьере Насти наступил непростой период, но мы знаем, как вернуться на победный путь. Сделаем всё возможное. Настя получит „уайлд-кард“ на турнир в Санкт-Петербурге, поэтому, пожалуйста, поддержите её, как обычно! Это очень важно для нас!» — написал Островский на своей странице в «Твиттере».