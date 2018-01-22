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Макарова и Веснина — в 1/4 финала Australian Open в парном разряде

Теннис

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) пробились в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В матче третьего круга россиянки обыграли чешскую пару Барбора Крейчикова/Катержина Синякова — 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 6:2.

Поединок продолжался 2 часа 26 минут. Макарова и Веснина подали 1 эйс, заработали 16 виннеров, совершили 6 двойных ошибок и реализовали 5 из 9 брейк-пойнтов. За выход в полуфинал Australian Open Макарова и Веснина поспорят с парой Габриэла Дабровски (Канада)/Сюй Ифань (Китай) (7).

Australian Open — парный разряд (ж) 2018. 3-й круг
22 января 2018 года, понедельник. 04:35 МСК
Барбора
Крейчикова
Катержина
Синякова
Екатерина
Макарова
Елена
Веснина
6:7 7:6 2:6
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