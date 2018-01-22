Бердых обыграл Фоньини и пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии

Чешский теннисист Томаш Бердых (19) пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В матче четвёртого круга он обыграл итальянца Фабио Фоньини (25) — 6:1, 6:4, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 8 минут. Бердых подал навылет 10 раз, заработал 37 виннеров, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Фоньини 3 эйса, 37 виннеров, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

За место в полуфинале Томаш сразится с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) — Роджер Федерер (Швейцария, 2).