Кербер добыла волевую победу над Се Шувэй и сыграет с Кис в 1/4 финала AO-2018

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер (21) пробилась в четвертьфинал Australian Open. В матче четвёртого круга она добыла волевую победу над представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 4:6, 7:5, 6:2.

Поединок продолжался 2 часа 8 минут. На счету Кербер 3 эйса, 25 виннеров и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13. Се Шувэй подала навылет 1 раз, заработала 38 виннеров, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Кербер поспорит с американской теннисисткой Мэдисон Кис (17).