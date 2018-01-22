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Кербер добыла волевую победу над Се Шувэй и сыграет с Кис в 1/4 финала AO-2018

Теннис

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер (21) пробилась в четвертьфинал Australian Open. В матче четвёртого круга она добыла волевую победу над представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 4:6, 7:5, 6:2.

Поединок продолжался 2 часа 8 минут. На счету Кербер 3 эйса, 25 виннеров и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13. Се Шувэй подала навылет 1 раз, заработала 38 виннеров, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Кербер поспорит с американской теннисисткой Мэдисон Кис (17).

Australian Open (ж) 2018. 4-й круг
22 января 2018 года, понедельник. 05:05 МСК
Се
Шувэй
Анжелика
Кербер
6:4 5:7 2:6
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