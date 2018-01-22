В 11:00 по московскому времени начнётся матч четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют серб Новак Джокович (14) и представитель Южной Кореи Чхун Хён. Соперники встречались в первом круге Australian Open 2016 года. Победу в том матче одержал Новак со счётом 6:3, 6:2, 6:4.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Чхун Хён на Australian Open.

Победитель этого матча за выход в полуфинал соревнований поспорит либо с австрийцем Домиником Тимом (5), либо с американцем Теннисом Сандгреном.