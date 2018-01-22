Фрайман вышла в третий круг юниорского Открытого чемпионата Австралии

Российская теннисистка Дарья Фрайман пробилась в третий круг юниорского Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Японии Химено Сакацуме со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут. Дарья трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Фрайман поспорит с представительницей Латвии Даниэлой Висмане, посеянной под 13-м номером.