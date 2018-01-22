Бердых: я знаю, как побеждать Федерера на ТБШ, я уже делал это

Чех Томаш Бердых прокомментировал свою победу над итальянцем Фабио Фоньини в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:1, 6:4, 6:4 и поделился ожиданиями от возможной встречи со швейцарцем Роджером Федерером.

«Сейчас я наслаждаюсь своей игрой. Я рад, что смог вновь обрести такую форму, рад, что наконец здоров. Это сказывается на игре. Я знаю, что могу играть свободно и наслаждаться теннисом. Вместе с этим приходят и результаты.

Когда я здоров, то конкурентноспособен и могу проходить далеко по турнирной сетке. Сегодня я победил в трёх сетах, но если бы мы сыграли ещё один матч завтра, то всё могло бы сложиться иначе. Я ожидал, что игра будет непростой, и готовился к ней. У меня был хороший план, и я смог его реализовать.

Возможная встреча с Роджером? Я постараюсь сыграть как можно лучше и буду верить, что могу победить. Я уже делал это раньше, в том числе на турнирах «Большого шлема». Я знаю, как побеждать Роджера в матчах такого формата. Но, конечно, он невероятно сложный соперник. Я постараюсь выполнять отличные удары», — цитирует Бердыха официальный сайт турнира.