Захаров вышел во 2-й круг юниорского Australian Open в парном разряде

Российский теннисист Алексей Захаров и японец Наоки Тадзима, получившие третий номер посева, вышли во второй круг юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях обыграли австралийца Ринки Хидзикату и японца Тайсея Итикаву со счётом 7:6 (7:1), 6:2. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

За выход в четвертьфинал юниорского Australian Open-2018 Захаров и Тадзима поспорят с представителями Австралии Джейденом Кортом и Александром Крнокраком.