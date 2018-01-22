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Федерер победил Фучовича и сыграет с Бердыхом в четвертьфинале Australian Open

Теннис

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (2) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 6:4, 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты. Роджер 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Australian Open Федерер поспорит с представителем Чехии Томашем Бердыхом (19).

Australian Open (м) 2018. 4-й круг
22 января 2018 года, понедельник. 07:35 МСК
Мартон
Фучович
Роджер
Федерер
4:6 6:7 2:6
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