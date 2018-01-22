Федерер победил Фучовича и сыграет с Бердыхом в четвертьфинале Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (2) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 6:4, 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты. Роджер 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Australian Open Федерер поспорит с представителем Чехии Томашем Бердыхом (19).