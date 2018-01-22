Шувэй: забыла спросить бойфренда об игре Кербер, поэтому вышла на матч без плана

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй прокомментировала своё поражение от немки Анжелики Кербер в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:4, 5:7, 2:6.

«Первые пару геймов для меня были непростыми, так как я думала: «О, это же Кербер». Я допускала много ошибок. Затем в третьем сете я постаралась вернуться к своему плану на игру и забыть о том, кто мне противостоит. После этого я заиграла лучше.

При счёте 6:4, 5:4 я чувствовала, что у меня есть шанс. Я хотела бороться и ждать возможности для нанесения точного удара. Однако Кербер хорошо подавала, и я понимала, что, скорее всего, счёт сравняется.

Мой бойфренд следил за игрой Анжелики, но я забыла спросить его о ней, поэтому вышла на игру без плана. Я пыталась действовать в своём привычном стиле.

Приятно было дойти до четвёртого круга спустя 10 лет. Надеюсь, если я продолжу упорно трудиться, то ещё смогу добиться успеха», — цитирует Се Шувэй официальный сайт турнира.