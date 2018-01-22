Кербер: ключевым моментом стало то, что я могла бегать целую вечность

Немка Анжелика Кербер прокомментировала свою победу над представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 4:6, 7:5, 6:2 и поделилась ожиданиями от встречи с американкой Мэдисон Кис.

«Думаю, ключевым моментом стало то, что я могла бегать целую вечность. Я чувствовала, что бегала с первого и до последнего розыгрыша. Пробежала много метров. Думаю, соперница провела прекрасный матч. Противостоять ей всегда непросто. Мы уже встречались несколько лет назад. Сегодня она действовала отлично. Я очень рада, что смогла изменить ход встречи и в важные моменты показала хороший теннис, особенно в третьем сете.

Се Шувэй — очень талантливая теннисистка. Она выполняла удары навылет и находила ответы на все мои действия в первых двух сетах. Я ожидала этого, так как видела часть её игры с Агнешкой. Я делала всё, что могла, но соперница была невероятна. К тому же в первых партиях она прекрасно двигалась. Я рада, что смогла вырвать победу во втором сете и заиграла в свой теннис в третьем.

Матч с Кис будет совершенно другим. Я знаю, чего ожидать. Она выполняет мощные удары, отлично подаёт. Но сейчас я не так много думаю о следующем матче. Я хочу насладиться моментом. Завтра начну подготовку к игре с Мэдисон», — цитирует Кербер официальный сайт турнира.