Халеп в двух сетах победила Осаку в четвёртом круге Australian Open

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Первая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Халеп поспорит с победительницей матча Барбора Стрыцова (Чехия, 20) — Каролина Плишкова (Чехия, 6).