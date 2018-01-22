Скатов вышел во 2-й круг юниорского Australian Open в парном разряде

Россиянин Тимофей Скатов и представитель Великобритании Эйдан Макхью, посеянные под четвёртым номером, пробились во второй круг юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях обыграли хорвата Дуйе Аждуковича и серба Марко Миладиновича со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 55 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований Скатов и Макхью поспорят с французом Джейми Флойдом Ангеле и представителем Швейцарии Дамьеном Венгером.