Федерер: рад, что Бердых избавился от проблем со спиной. Это хорошо

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свою победу над венгром Мартоном Фучовичем в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:4, 7:6 (7:3), 6:2 и поделился ожиданиями от встречи с чехом Томашем Бердыхом.

«Я тренировался с ним несколько дней подряд в Швейцарии. Это помогло понять его сильные и слабые стороны. Он не был полностью незнакомым соперником для меня, как люди могли подумать. В Швейцарии мы также провели матч до победы в трёх сетах. Когда проводишь много сетов с одним соперником в короткий период времени, то лучше понимаешь его игру. Однако это было уже давно. Я не смотрел его матчи и стал немного забывать, как он играет. Моей целью было сосредоточиться на своей игре и навязать её сопернику. Однако долгое время Мартон боролся. Это был отличный матч.

Что касается встречи с Бердыхом, то когда я играл очень хорошо, то побеждал Томаша. Когда он действовал невероятно здорово, то он обыгрывал меня.

Мы провели немало отличных встреч начиная с Олимпиады в Афинах. С нетерпением жду игры с ним. Кажется, он в хорошей форме. Я рад, что он избавился от проблем со спиной. Это хорошо.

Я видел немного его игр с Фоньини и дель Потро. Мне важно было немного посмотреть, чтобы понять, использует ли он нечто новое. Конечно, мои тренеры разберут игру Томаша. Я буду сосредоточен на своих действиях на корте и поглощать информацию от тренеров. Однако иногда нужно и самому оценить ситуацию», — цитирует Федерера официальный сайт турнира.