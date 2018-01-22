Макарова и Суарес одолели Стосур и Грота во 2-м круге Australian Open в миксте

Россиянка Екатерина Макарова и представитель Бразилии Бруно Суарес (3) пробились в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в миксте, одолев хозяев кортов Саманту Стосур и Самуэля Грота (WC) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, [11:9]. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Макарова и Суарес поспорят с победителями противостояния Андреа Главачкова (Чехия)/Эдуард Роже-Васслен (Франция, 6) — Надежда Киченок (Украина)/Марсель Гранольерс (Испания).