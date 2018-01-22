Халеп: этой ночью я не могла спать, болело всё

Румынка Симона Халеп прокомментировала свою победу над японкой Наоми Осакой в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:3, 6:2.

«Хорошо, что матч получился короче, чем предыдущий. Я сыграла лучше. Рада, что смогла вновь найти свой ритм, потому что нелегко играть, когда ощущаешь усталость. Но я знала, что нужно делать, и справилась отлично.

На следующий день после матча с Дэвис всё было нормально, но минувшей ночью было тяжело. Я не могла спать, так как болело всё. Поспала два часа перед игрой, это отлично сработало. Я ощущала свежесть. Голеностоп всё ещё побаливает, но я об этом больше не думаю. Я поняла, что могу выигрывать матчи и в таком состоянии. Может, уже привыкла к боли. Стараюсь выкладываться в каждом розыгрыше и много бегать. Боль ещё чувствуется, но я могу её терпеть.

Я понимала, что Наоми может вернуться в игру. В наших предыдущих встречах она уже делала это. Я понимала, что важен каждый мяч. Думала, что если поведу в счёте во втором сете, то у соперницы случится надлом. Я старалась вынуждать её много двигаться, а сама пыталась не ошибаться. Я доминировала на корте, часто выходила сетке и завершала розыгрыши, когда чувствовала, что наступал нужный момент.

Не ожидала, что дойду до четвертьфинала, но и не думала сниматься из-за травмы. Я просто выхожу на корт и провожу матч за матчем. Игра с Дэвис стала очень важной для меня. Она придала уверенности, что с моим организмом всё в порядке и я могу сопротивляться в тяжёлых матчах», — цитирует Халеп официальный сайт турнира.