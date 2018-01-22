97-я ракетка мира Сандгрен одолел Тима в четвёртом круге Australian Open

Американский теннисист Теннис Сандгрен пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, в пяти партиях одолев представителя Австрии Доминика Тима (5) со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 6:3. Продолжительность противостояния составила 3 часа 57 минут. 97-я ракетка мира 20 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его Доминика 20 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал Australian Open Сандгрен поспорит с победителем противостояния Новак Джокович (Сербия, 14) — Чхун Хён (Южная Корея).