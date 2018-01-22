Чхун Хён — первый представитель Южной Кореи, пробившийся в четвертьфинал ТБШ

Чхун Хён, обыгравший в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии бывшую первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:3), стал первым представителем Южной Кореи, пробившимся в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Чхун Хён на Australian Open.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Чхун Хён поспорит с представителем США Теннисом Сандгреном.