Чхун Хён: Джокович был моим кумиром, поэтому я во всём старался его копировать

Представитель Южной Кореи Чхун Хён поделился впечатлениями после победы над сербом Новаком Джоковичем в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:3).

«Новак был моим кумиром, поэтому я во всём старался его копировать.

Я вёл 2:0 по сетам и если бы проиграл третий, то в запасе ещё было бы две партии. Я был готов провести на корте ещё пару часов. Я моложе Новака, так что мне всё равно», — приводит слова Чхун Хёна официальный «твиттер» соревнований.

За выход в полуфинал Чхун Хён поспорит с американцем Теннисом Сандгреном.