Джокович: в первом сете боль в локте усилилась. Пришлось терпеть до конца матча

Сербский теннисист Новак Джокович, проигравший в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии представителю Южной Кореи Чхун Хёну со счётом 6:7 (4:7), 5:7, 6:7 (3:7), рассказал о состоянии своего правого локтя.

«Состояние не очень хорошее. В концовке первого сета боль усилилась. Пришлось терпеть это до конца матча. Я не знаю, что буду делать с этим. Я оценю ситуацию с командой», — сказал Джокович в интервью на корте.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Чхун Хён на Australian Open.