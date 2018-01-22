Сандгрен: если это всё же сон, я буду очень расстроен

Американец Теннис Сандгрен прокомментировал свою победу над австрийцем Домиником Тимом в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 6:3.

«В этом матче очень важным было терпение, так как Доминик делал много крутых вещей, особенно на подаче. У меня было не так много шансов на приёме, но нужно было не терять головы и самому удерживать подачу, надеясь на потенциальные варианты на приёме.

В третьем, четвёртом и пятом сетах шансы были: пара на вторых подачах на первом тай-брейке, пара на втором, а в пятом у меня было сразу три возможности на его вторых подачах. В остальном же я был сосредоточен на своей подаче и говорил себе, что нужно сохранять спокойствие и не сжигать энергию внутри себя.

Давая интервью после матча, я подумал, что обычно в такие моменты просыпаюсь. Конечно, победы в первых трёх кругах — это больше, чем я ожидал. А в этом матче я сражался так, как никогда прежде. Моя самая большая победа. Да, у меня был момент, когда хотелось ущипнуть себя. Надеюсь, это всё реально. Если это всё же сон, то я буду очень расстроен», — цитирует Сандгрена официальный сайт турнира.