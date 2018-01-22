Селиваненко стал 1-м россиянином в международном комитете Зала теннисной славы

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров Международной теннисной федерации Алексей Селиваненко стал первым россиянином, вошедшим в состав международного комитета Зала теннисной славы, сообщает официальный сайт ФТР.



Всего в состав комитета входят 14 человек, в том числе швейцарка Мартина Хингис и представитель Румынии Ион Цириак.



Единственным игроком — членом международного Зала теннисной славы из России является бывшая первая ракетка мира Марат Сафин. Этой чести он удостоился в 2016 году.