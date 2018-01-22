Джокович: Чхун Хён был сильнее. Он заслужил победу, без вопросов

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал своё поражение в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии от представителя Южной Кореи Чхун Хёна со счётом 6:7 (4:7), 5:7, 6:7 (3:7).

«Поздравляю Чхун Хён и его команду. Потрясающее выступление. Сегодня на корте он был сильнее. Он заслужил победу, без вопросов. Когда Чхун оказывался в трудном положении, он выполнял невероятные удары, в том числе обводящие. Он был как стена. Это впечатляет. Желаю ему всего самого хорошего.

Я благодарен за то, что у меня есть возможность играть. Я вообще не знал, буду ли выступать здесь, но провёл четыре матча. Это отличный турнир, и я расстроен из-за того, что вынужден его покинуть. Но таковы обстоятельства, нужно их принять.

Я расстроен ещё и потому, что за столько времени так и не смог полностью поправиться. Но, наверное, есть какая-та причина. Я стараюсь изо всех сил, потому что люблю этот вид спорта. Надеюсь, мне станет лучше, и я буду выступать успешнее. Сегодня я справиться со всеми сложностями не сумел», — цитирует Джоковича официальный сайт турнира.