Поражения Джоковича и Тима, победы Федерера и Бердыха — в обзоре 4-го круга AO

Серб Новак Джокович в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии проиграл представителю Южной Кореи Чхун Хёну со счётом 6:7 (4:7), 5:7, 6:7 (3:7).
Австриец Доминик Тим уступил американцу Теннису Сандгрену — 2:6, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 3:6.
Швейцарец Роджер Федерер обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 6:4, 7:6 (7:3), 6:2.
Чех Томаш Бердых оказался сильнее представителя Италии Фабио Фоньини — 6:1, 6:4, 6:4.
Видеообзор прошедших матчей Открытого чемпионата Австралии доступен на «Чемпионате».