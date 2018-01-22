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«Эйбар» — «Малага». LIVE
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Поражения Джоковича и Тима, победы Федерера и Бердыха — в обзоре 4-го круга AO

Теннис

Серб Новак Джокович в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии проиграл представителю Южной Кореи Чхун Хёну со счётом 6:7 (4:7), 5:7, 6:7 (3:7).

Австриец Доминик Тим уступил американцу Теннису Сандгрену — 2:6, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 3:6.

Швейцарец Роджер Федерер обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 6:4, 7:6 (7:3), 6:2.

Чех Томаш Бердых оказался сильнее представителя Италии Фабио Фоньини — 6:1, 6:4, 6:4.

Видеообзор прошедших матчей Открытого чемпионата Австралии доступен на «Чемпионате».

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