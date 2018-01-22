Чхун Хён: мои мечты сбываются

Чхун Хён из Южной Кореи прокомментировал победу над своим кумиром сербом Новаком Джоковичем со счётом 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:3) и выход в первый четвертьфинал на Australian Open.

«Сегодняшняя победа важна для моей страны, она поспособствует развитию тенниса. Это лучшая новость за последние несколько лет.

Играя в теннис, я постоянно наблюдаю за Новаком, Роджером, Рафой – все они для меня кумиры. Я был счастлив вновь сыграть с Новаком, рад, что он снова в Туре. Мои мечты сбываются. Я всегда старался играть, как Новак, потому что он хорош на задней линии и очень силён морально. Впервые я увидел его в Мельбурне 10 лет назад. Может, сфотографируюсь с ним. В прошлом году сфотографировался с Рафой.

Я пытаюсь сосредоточиться на каждом дне, каждом мгновении турнира «Большого шлема». Я очень рад, что могу ещё остаться в Мельбурне, где меня очень хорошо принимают болельщики.

Сандгрен? Он очень хороший игрок. Думаю, он, как и я, впервые в четвертьфинале. Я должен восстановиться, чтобы быть готовым сыграть с ним. Я встречался с ним как-то, так что мы знаем, как играть друг с другом. Он победил немало сильных соперников, так что я должен быть готов», — приводит слова Чхун Хёна пресс-служба турнира.