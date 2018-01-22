Дмитриева: в отсутствие Джоковича Чхун Хён превратился в игрока экстра-класса

Известная советская теннисистка и спортивный телекомментатор Анна Дмитриева подвела итоги матчей 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

«Никогда не считала Каролин Гарсию фаворитом, она просто стояла чуть выше по рейтингу. Мэдисон Кис много пропускает, её замучила травма запястья, но всё равно она всегда показывает теннис очень высокого уровня. На мой взгляд, Кис — одна из самых ярких теннисисток современности. Трудно сказать, насколько далеко ей удастся пройти. Всё зависит от того, насколько устойчивой будет её нервная система. Она играет очень хорошо, но финал US Open показал, что в решающий момент она может зажаться, заволноваться и потерять очень много.

Очень хорошо играет Кербер. Сегодня у неё был тяжелейший матч. Соперница действовала неожиданно, очень ярко и нетривиально. Но Кербер каким-то образом сумела её остановить. У Анжелики есть всё, чтобы претендовать на самые высокие позиции: великолепная подача, играет очень легко, у неё очень естественная и натуральная техника, она играет активно, но не затрачивает огромное количество энергии.

Неожиданным стал проигрыш Доминика Тима, но я не считаю это сенсацией. Говорить о серьёзном будущем Сандгрена пока рано.

Яркое появление Чхун Хёна не неожиданность. Несмотря на молодость, он производит впечатление основательного игрока: практически безошибочен в защите, мобилен, быстр, очень легко переходит из защиты в атаку. Хён уже сейчас может претендовать на высокие места, он ещё скажет свое слово.

Джокович сегодня не показал свой лучший теннис. После большого перерыва он первый раз встретил теннисиста, который в его отсутствие превратился в игрока экстра-класса. Джокович ещё далёк от своей лучшей формы», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Серафимой Свердловой.